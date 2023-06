Der Fahrer eines Kleinkraftrades ist bei einem Zusammenstoß mit einer Autofahrerin in Berlin-Schöneberg tödlich verunglückt. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag berichtete, fuhr der 62-Jährige am Mittwoch mit seiner Maschine im Prellerweg Richtung Priesterweg. Als er nach links auf den Grazer Damm abbiegen wollte, stieß er mit einer Autofahrerin aus dem Gegenverkehr zusammen und stürzte.