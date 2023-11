Die Berliner Verkehrssenatorin Manja Schreiner hat den möglichen Einsatz einer Magnetschwebebahn in Berlin befürwortet. "Es ist eine sinnvolle Ergänzung, mit der man jetzt eben das Netz an bestimmten Stellen noch mal erweitern kann", sagte die CDU-Politikerin am Montag dem RBB-Sender Radio Eins.