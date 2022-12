Ein Fünfjähriger und eine Frau sind in Berlin-Köpenick von einem Motorrad angefahren und dabei verletzt worden. Der Junge kam mit einer Platzwunde zur stationären Behandlung in eine Klinik, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 32 Jahre alte Frau wurde leicht am Kopf verletzt und ebenfalls im Krankenhaus behandelt.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 16 Jahre alte Fahrer mit seinem Gefährt am Montagnachmittag nach rechts in die Dorotheenstraße abbiegen. Als er in den rechten Fahrstreifen wechselte, trat die Mutter mit dem Jungen und ihrer vier Jahre alten Tochter zwischen Autos auf die Straße, um diese zu überqueren.

Der Motorradfahrer konnte den Zusammenstoß laut Polizei nicht mehr verhindern. Der Jugendliche und die Vierjährige blieben unverletzt. Bei dem Unfall wurde ein Auto beschädigt. Die Polizei ermittelt.

