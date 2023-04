Nach der Einführung im Jahr 1995 wurde das Fifty-Fifty-Taxi in Brandenburg zum Renner. Andere Bundesländer übernahmen das Projekt. Doch das Interesse junger Menschen an der vom Land subventionierten Taxi-Fahrt ging zurück. Nun soll es dafür eine App geben.

Brandenburg plant einen Neustart des Fifty-Fifty-Taxis. Damit sollen junge Menschen ohne Probleme abends ausgehen können und sicher wieder nach Hause kommen. Das Ticket soll weiterhin einen "festen Platz" in der Verkehrssicherheitsarbeit haben, wie das Infrastrukturministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der Linke-Landtagsfraktion mitteilte. Das Angebot richte sich besonders an junge Brandenburger in ländlichen Regionen.

Seit 1995 konnten junge Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren am Wochenende und gesetzlichen Feiertagen in Brandenburg abends etwa nach dem Besuch einer Disco oder einer anderen Veranstaltung zum halben Preis mit dem Taxi nach Hause fahren. Die Tickets dafür mussten vorher beim Servicecenter der AOK Nordost bestellt werden. Pro Jahr seien etwa 30.000 Gutscheine verkauft worden, so das Ministerium.

Doch die Teilnehmerzahlen gingen nach und nach zurück. Im Jahr 2018 wurden nur 80 Prozent des verfügbaren Budgets in Anspruch genommen. Als eine Ursache galt die Form des Tickets: der Papiergutschein. Er gelte heute als nicht mehr attraktiv und entspräche nicht mehr den Konsumgewohnheiten junger Menschen, heißt es in der Antwort.

Auch für die Taxiunternehmen habe die Abrechnung der Wertgutscheine eine Belastung dargestellt. Im Dezember 2020 endete schließlich die Zusammenarbeit des Landes mit der AOK. Dann platzte mitten in die Umsetzung einer speziellen Taxi-App die Corona-Pandemie rein. Das Projekt sei ausgesetzt, nicht aber beendet worden, hieß es damals.

Nach dem derzeitigen Stand solle die App nun im Sommer dieses Jahres eingeführt werden, teilte das Ministerium auf dpa-Anfrage mit. Für 2023 habe das Ministerium Ausgaben in Höhe von 62.500 Euro geplant. Damit könnten Taxifahrten im Gesamtwert von 125.000 Euro realisiert werden.