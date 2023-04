Bei einem Unfall auf der A2 in Nordrhein-Westfalen ist ein aus Velten stammender Wohnmobilfahrer ums Leben gekommen. Die 69-jährige Beifahrerin des 70-Jährigen erlitt am Dienstag schwerste Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Bielefeld mitteilte. Ein Hund, der sich im Fahrzeug befand, starb ebenfalls durch die Kollision.