Beim Zusammenstoß eines Rettungswagens mit zwei Autos während einer Einsatzfahrt ist ein Mensch getötet worden. Ein 83-Jähriger, der bei dem Unfall am Samstag in Marzahn beteiligt war, ist nach Polizeiangaben vom Sonntag wenige Stunden später in einem Krankenhaus gestorben. Bei dem Zusammenstoß waren insgesamt fünf Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer.