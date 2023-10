Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat sich auf der Autobahn Hamburg-Berlin (A 24) ereignet: Zwischen den Anschlussstellen Suckow und Putlitz (Prignitz) sei in Fahrtrichtung Autobahndreieck Wittstock/Dosse ein Auto mit einem Greifvogel zusammengestoßen, der quer über die Fahrbahnen flog, berichtete die Polizeidirektion Nord am Dienstag. Der Autofahrer blieb unverletzt, der Bussard verendete nach dem Unfall vom Montag. Die Frontscheibe des Wagens wurde so stark beschädigt, dass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 800 Euro.