Nach einem schweren Unfall zwischen Fürstenwalde/Spree und Storkow (Landkreis Oder-Spree) ist die A12 Richtung Berlin am Dienstagmorgen voll gesperrt worden. Wie die Brandenburger Polizei berichtete, war ein Transporter auf einen Lkw aufgefahren. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Fahrer in dem Transporter eingeklemmt. Vor Ort war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Autofahrer werden an der Anschlussstelle Fürstenwalde von der Autobahn abgeleitet, wie ein Polizeisprecher sagte. Genauere Hintergründe zum Unfallgeschehen und zu Verletzten gab es bislang nicht. Die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen dauerten an.