Erneut ist es auf der Autobahn 24 Berlin-Hamburg zu Karambolagen mehrerer Fahrzeuge zwischen Fehrbellin und Kremmen gekommen. Die Polizeidirektion Nord gab die Zahl der Verletzten am Montag nach ersten Erkenntnissen bislang mit drei an - wie schwer die Verletzungen sind, war zunächst nicht klar. Auch ein Rettungshubschrauber sei angefordert worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Auf der A24 kam es vor rund einer Woche zu einer großen Unfallserie. Ein zu geringer Sicherheitsabstand soll eine Rolle gespielt haben.

Erneut ist es auf der Autobahn 24 Berlin-Hamburg zu Karambolagen mehrerer Fahrzeuge zwischen Fehrbellin und Kremmen gekommen. Die Polizeidirektion Nord gab die Zahl der Verletzten am Montag nach ersten Erkenntnissen bislang mit drei an - wie schwer die Verletzungen sind, war zunächst nicht klar. Auch ein Rettungshubschrauber sei angefordert worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Auf der A24 kam es vor rund einer Woche zu einer großen Unfallserie. Ein zu geringer Sicherheitsabstand soll eine Rolle gespielt haben.

Am Montagvormittag kam es auf der A24 in Richtung Berlin zu zwei Unfällen, wie der Polizeisprecher am Mittag schilderte. In den zweiten Crash seien nach ersten Erkenntnissen drei Fahrzeuge verwickelt gewesen. Zwei Fahrzeuge hätten stark abbremsen müssen wegen des ersten Unfalls. Ein drittes Fahrzeug habe die beiden anderen dann ineinander geschoben. Die Autobahn wurde in Richtung Berlin gesperrt.