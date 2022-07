Wegen Zugausfällen im Regionalverkehr hat das Land Brandenburg Anspruch auf Rückzahlungen in Millionenhöhe. Für das Jahr 2019 summierten sich die Rückzahlungen der Bahnunternehmen an den Landeshaushalt wegen nicht erbrachter Leistungen auf vorläufig rund 14 Millionen Euro, für 2020 sogar auf etwa 16,8 Millionen Euro, wie das Verkehrsministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der Grünen-Landtagsfraktion mitteilte. Für das vergangene Jahr werde die Summe noch berechnet.