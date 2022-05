Vom geplanten 9-Euro-Ticket sollen sämtliche Abokunden im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) profitieren - kümmern müssen sie sich darum nicht. Alle Abonnenten könnten sich zurücklehnen, teilte der VBB am Freitag mit. «Es werden automatisch Reduzierungen bei bestehenden Abos vorgenommen, so dass nur die 9 Euro pro Monat anfallen.» Am Vortag hatten Bund und Länder auf der Verkehrsministerkonferenz weitere Details geklärt.