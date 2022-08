Bei Bauarbeiten in Berlin ist an der S-Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Schönhauser Allee und Bornholmer Straße am späten Mittwochnachmittag Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der S-Bahnverkehr wurde unterbrochen. Am Abend kam die Entwarnung: Die mutmaßliche Handgranate wurde gesprengt, teilte die Bundespolizei auf Twitter mit. Danach wurden alle Sperrungen wieder aufgehoben.