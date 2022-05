Rund 600.000 Berliner Schüler, Studenten und Azubis brauchen sich das 9-Euro-Ticket nicht extra kaufen. Mit ihren aktuell gültigen Zeitkarten, also etwa dem Semesterticket oder dem kostenlosen Schülerticket, nehmen sie automatisch an der Aktion des 9-Euro-Tickets teil. Darüber informiert der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg VBB auf seiner Internetseite: «Grundsätzlich partizipieren alle Inhaber von VBB-Abonnements automatisch an der Aktion 9-Euro-Ticket.» Diese Kunden müssten für die Teilnahme nichts weiter unternehmen. Eine Bahnreise an die Ostsee oder ein Städtetrip quer durch Deutschland ohne Kauf einer extra Fahrkarte - das ist damit im Juni, Juli und August möglich.