Zwei Beiträge des Senders RBB sind mit dem Bremer Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Philipp Höppner gewann in der Kategorie "Beste neue Moderation/neue Präsentation". Er berichtete am 1. Mai live von Demonstrationen in Berlin. Der RBB-Beitrag "B 169 - Sedlitzern schwillt der Kamm" wurde mit dem Preis "Beste "leichte" Hand" ausgezeichnet. Er zeige anhand einer Bundesstraßen-Baustelle lokale Bürokratiepossen und lasse Zuschauer schmunzeln, hieß es in der Jury-Begründung.