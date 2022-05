Das Berliner Hunderegister ist kurz vor dem Ende der Anmeldefrist noch unvollständig. Laut der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz sind bisher rund 21.000 Hunde gemeldet worden, in Berlin gibt es laut Steuerdaten aber sechsmal so viele Vierbeiner. Der Datenschutz verbietet allerdings eine Übernahme der Steuerdaten, wie der Senat am Dienstag weiter mitteilte.