Das Berliner Verwaltungsgericht prüft Klagen von verschiedenen Wettanbietern gegen Folgen des Spielhallengesetzes in der Hauptstadt. Im Fokus stehen dabei Mindestabstände zwischen den Standorten. Nach dem Berliner Spielhallengesetz muss es mindestens 500 Meter Abstand zwischen Wettveranstaltern und Spielhallen geben. Dies sei verfassungs- und europarechtswidrig, argumentierten die Wettanbieter am Donnerstag bei der mündlichen Verhandlung. Zunächst war offen, ob das Urteil noch am selben Tag gesprochen wird.