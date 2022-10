Nach seinem Amtsantritt als Berlins neuer Landeswahlleiter will Stephan Bröchler keine Zeit verlieren bei der Vorbereitung einer möglichen Wahlwiederholung. "Das ist alternativlos", sagte Bröchler der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf Ausführungen des Berliner Verfassungsgerichtshofs zur Gültigkeit der Wahl zum Abgeordnetenhaus im September 2021. Das Gericht hatte bei der mündlichen Verhandlung am Mittwoch bei seiner vorläufigen Einschätzung überraschend deutlich eine komplette Wiederholung in Betracht gezogen. "Der Tenor des Gerichts ist so klar, dass es fahrlässig wäre, keine Vorbereitungen zu treffen", sagte er.