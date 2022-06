In Brandenburg gibt es den zweiten bestätigten Affenpocken-Fall. Bei einem 35-jährigen Mann aus dem Landkreis Teltow-Fläming sei das Virus nachgewiesen worden, das Robert Koch-Institut (RKI) habe am Samstag den Verdacht bestätigt, teilte das Gesundheitsministerium am Abend in Potsdam mit. Der Infizierte befinde sich in Isolation. Am 28. Mai war der Verdacht auf Affenpocken bei einem 40-Jährigen aus Potsdam bestätigt worden. Dies war der erste bestätigte Fall im Land.