Den Volleyballerinnen des SC Potsdam droht im Viertelfinale des europäischen CEV-Pokals das Aus. Das Hinspiel gegen den italienischen Spitzenclub Savino Del Bene Scandicci verlor der deutsche Vizemeister am Dienstagabend daheim in der MBS-Arena mit 0:3 (27:29, 24:26, 19:25). Trotz der Dreisatz-Niederlage beeindruckte der Bundesligist gegen den Favoriten mit einer höchst couragierten Vorstellung. Das Rückspiel findet am 1. März in Italien statt.