Die Berlin Volleys haben am zweiten Spieltag der Zwischenrunde in der Volleyball-Bundesliga schwer enttäuscht. Im Auswärtsspiel bei der SVG Lüneburg unterlag der deutsche Meister am Samstagabend vor 2400 Zuschauern völlig verdient mit 0:3 (21:25, 24:26, 21:25). Gewinnt Konkurrent VfB Friedrichshafen am Sonntag sein Heimspiel gegen Düren, lösen sie die Berliner an der Tabellenspitze ab.