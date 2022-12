Die Berlin Volleys stehen im Endspiel um den deutschen Volleyball-Pokal. Im Halbfinale setzte sich der deutsche Meister bei den Grizzlys Giesen am Mittwoch mit 3:1 (21:25, 25:20, 25:21, 25:15) durch. Vor 2400 Zuschauern in der ausverkauften Arena in Hildesheim war Diagonalangreifer Marek Sotola der herausragende Akteur beim Sieger. Der tschechische Nationalspieler erzielte allein 30 Punkte, darunter fünf Asse.