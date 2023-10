Die Berlin Volleys sind mit einem schwer erkämpften 3:1 (21:25, 25:20, 25:17, 29:27)-Sieg gegen die Grizzlys Giesen in die neue Saison der Volleyball-Bundesliga gestartet. Vor 6513 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle tat sich der deutsche Meister am Freitagabend über weite Strecken aber ausgesprochen schwer. Bester Angreifer beim Sieger war Marek Sotola mit 21 Punkten.