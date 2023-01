Die Berlin Volleys sind in der Volleyball-Bundesliga wieder auf Erfolgskurs. Gegen die SWD powervolleys Düren gewann der deutsche Meister am Mittwoch das Spitzenspiel nach schwachem Beginn noch mit 3:1 (31:33, 27:25, 25:17, 25:20). Am vergangenen Samstag hatte der Hauptstadtclub noch mit einem B-Team überraschend bei den Grizzlys Giesen verloren (0:3). Die BR Volleys und Düren treffen am 26. Februar auch im deutschen Pokalfinale in Mannheim aufeinander.