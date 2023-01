Die Berlin Volleys haben einen Vorgeschmack darauf bekommen, welch harte Nuss sie im deutschen Volleyball-Pokalfinale gegen die SWD powervolleys Düren am 26. Februar in Mannheim zu knacken haben. Im Bundesligaduell gegen die Rheinländer am Mittwoch musste sich der deutsche Meister jedenfalls gehörig ins Zeug legen, um schließlich mit 3:1 (31:33, 27:25, 25:17, 25:20) die Oberhand zu behalten. "Da war mehr drin für uns", stellte Dürens Mittelblocker Michael Andrei nach Spielende fest.

Die Berlin Volleys haben einen Vorgeschmack darauf bekommen, welch harte Nuss sie im deutschen Volleyball-Pokalfinale gegen die SWD powervolleys Düren am 26. Februar in Mannheim zu knacken haben. Im Bundesligaduell gegen die Rheinländer am Mittwoch musste sich der deutsche Meister jedenfalls gehörig ins Zeug legen, um schließlich mit 3:1 (31:33, 27:25, 25:17, 25:20) die Oberhand zu behalten. "Da war mehr drin für uns", stellte Dürens Mittelblocker Michael Andrei nach Spielende fest.

Der Nebeneffekt des Sieges: Die BR Volleys ziehen nun sicher als Tabellenerster in die am 4. Februar beginnende Zwischenrunde ein. Das letzte Hauptrundenspiel gegen Schlusslicht VC Olympia Berlin am Freitag (18 Uhr, Sportforum) ist letztlich bedeutungslos.

Düren habe "anfangs nahezu fehlerfrei und auf Toplevel gespielt", urteilte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand. Die Gäste kamen in der Max-Schmeling-Halle nach einer 1:0-Satzführung und 23:19-Führung im zweiten Durchgang zumindest einem Punktgewinn schon sehr nahe, verloren dann aber die Spielkontrolle. "Gegen Ende des zweiten Satzes haben uns die Berliner den Zahn gezogen", erkannte Andrei.

Anton Brehme war maßgeblich daran beteiligt, dass das Spiel zugunsten der BR Volleys kippte. Stark im Aufschlag, mit einer Angriffsquote von 67 Prozent konsequent im Abschluss und stabil im Abwehrverhalten: Der 23 Jahre alte Mittelblocker war herausragend. "Wir hatten Startschwierigkeiten. Aber wir haben uns mit Herz zurück gearbeitet ins Spiel", meinte Brehme hinterher.

Der 2,06 Meter große Volleyball-Profi nahm aus der Partie aber auch eine wichtige Erkenntnis mit im Hinblick auf das Pokalfinale: "Düren ist in Bestbesetzung einfach eine extrem starke Mannschaft." Auch der Kontrahent fuhr alles andere als demoralisiert heim. "Wir waren dicht dran diesmal", sagte Michael Andrei und gibt sich für den 26. Februar optimistisch: "Ich glaube, dass wir es schaffen können."

Volleyball-Bundesliga, Spielplan Volleyball-Bundesliga, Spielmodus Volleyball-Bundesliga, Tabelle BR Volleys, Spielerkader