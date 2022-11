Volleybälle liegen in einer Halle. Foto

Die Berlin Volley sind erwartungsgemäß ins Viertelfinale des deutschen Volleyball-Pokals eingezogen. Im Erstrundenspiel beim Zweitligisten Blue Volleys Gotha setzte sich der deutsche Meister am Samstagabend mit 3:0 (25:14, 25:19, 25:18) durch. Auch die Netzhoppers KW-Bestensee wurden ihrer Favoritenrolle beim Zweitliga-Vierten PSV Neustrelitz gerecht und gewannen ebenfalls mit 3:0 (25:14, 25:22, 25:23). Die beiden siegreichen Clubs warten nun auf die Auslosung des Viertelfinales am Montagabend.

Die Berlin Volley sind erwartungsgemäß ins Viertelfinale des deutschen Volleyball-Pokals eingezogen. Im Erstrundenspiel beim Zweitligisten Blue Volleys Gotha setzte sich der deutsche Meister am Samstagabend mit 3:0 (25:14, 25:19, 25:18) durch. Auch die Netzhoppers KW-Bestensee wurden ihrer Favoritenrolle beim Zweitliga-Vierten PSV Neustrelitz gerecht und gewannen ebenfalls mit 3:0 (25:14, 25:22, 25:23). Die beiden siegreichen Clubs warten nun auf die Auslosung des Viertelfinales am Montagabend.

Vor 1000 Zuschauern in der ausverkauften Goldberghalle von Ohrdruf, knapp 15 Kilometer von Gotha entfernt, bot Gästetrainer Cedric Enard mit Ausnahme von Mittelblocker Anton Brehme seine zweite Reihe auf. Marek Sotola wurde an seinem 23. Geburtstag auf der Diagonalposition vom Brasilianer Matheus Krauchuk vertreten, der tags zuvor 25 Jahre alt geworden war. Im Zuspiel kam Johannes Tille für Angel Trinidad zum Zuge.

Vor allem mit den Aufschlägen des Finnen Antti Ronkainen sowie von Tille verschafften sich die BR Volleys Vorteile. Brehme und Saso Stalekar arbeiteten zudem äußerst zuverlässig im Block.

Bei den Netzhoppers vertraute Trainer Tomasz Wasilkowski in Neustrelitz auf seine Stammbesetzung um Routinier Dirk Westphal. Nach einem souverän gewonnenen ersten Satz ließ die Konzentration bei den Königs Wusterhausener kräftig nach. Die Mannschaft geriet im zweiten Satz in Schwierigkeiten, als der Gegner zunächst 12:8 führte und dann auch noch bis zum 20:20 den Ausgang dieses Durchgangs offen hielt. Auch der dritte Abschnitt blieb bis in die Schlussphase hinein spannend, ehe der US-Amerikaner Randy Deweese den zweiten Matchball zur Entscheidung nutzte.

DVV-Pokal, Achtelfinale BR Volleys, Team 2. Volleyball-Bundesliga, Süd - Tabelle 2. Volleyball-Bundesliga, Nord Netzhoppers, Spielerkader