Beim deutschen Volleyball-Meister Berlin Volleys sind die ersten Personalentscheidungen für die Saison 2023/24 gefallen. "Unsere Mannschaft wird nicht schwächer sein als die in diesem Jahr", versprach Geschäftsführer Kaweh Niroomand auf der Meisterfeier am Dienstag in den VIP-Räumen der Max-Schmeling-Halle den rund 400 Gästen.