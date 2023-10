Spieler versuchen an den Ball zu kommen. Foto

Die Berlin Volleys haben den estnischen Volleyball-Nationalspieler Robert Täht für den Außenangriff verpflichtet. Das teilte der deutsche Meister am Freitag mit. Der 30-Jährige trainiert bereits seit Donnerstag mit den Berlinern. Er stand zuletzt in Brasilien bei Volley Sao José dos Campos unter Vertrag.

Mit der Verpflichtung Tähts reagierte der Verein auf die Trennung von Angreifer Jiri Hänninen. Der Neuzugang aus Finnland hatte kürzlich wegen einer komplizierten Handgelenkverletzung den Medizincheck bei den BR Volleys nicht bestanden, sein Vertrag war daraufhin aufgelöst worden. In Cody Kessel fällt beim Hauptstadtclub derzeit ein weiterer Außenangreifer wegen einer Knieverletzung aus.

In Täht sowie Ruben Schott und Timothee Carle verfügt Volleys-Trainer Joel Banks aktuell nur über drei Spieler für die Außen-Annahmepositionen.

Der 1,91 Meter große Täht spielte auch schon für europäische Spitzenvereine in Italien, Polen und der Türkei. Beim dreitägigen Bundesliga-Turnier um den Supercup in Hildesheim von Freitag bis Sonntag zählt der Neuzugang schon zum Aufgebot der Volleys. Aber erst Anfang kommender Woche wird er in Berlin den vollständigen Medizincheck absolvieren.

