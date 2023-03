Die Berlin Volleys haben im Viertelfinale der Volleyball-Champions-League ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Im Hinspiel unterlag der deutsche Meister dem hochfavorisierten Clubweltmeister Sir Sicoma Monini Perugia am Mittwochabend verdient mit 1:3 (18:25, 15:25, 25:23, 17:25). Über den Einzug ins Halbfinale entscheidet das Rückspiel am kommenden Mittwoch in Perugia.