Nach elf Jahren als Stamm-Libero beim Bundesligisten Netzhoppers KW-Bestensee hat Kamil Ratajczak seine Volleyball-Karriere beendet. Der 36-jährige Pole bleibt der Region allerdings erhalten. Ab dem kommenden Schuljahr wird er als Sportlehrer an der Grundschule in Bestensee unterrichten. Das teilte sein Verein am Freitag mit.