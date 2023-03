Die Netzhoppers KW-Bestensee bleiben auch nach der Niederlage zum Playoff-Auftakt kämpferisch. "Ich will die Saison nicht am Sonntag beenden. Ich will weiterspielen. Ich bin hungrig auf mehr Volleyball", sagte Trainer Tomasz Wasilkowski am Sonntag einen Tag nach dem 1:3 (14:25, 14:25, 25:21, 22:25) bei der SVG Lüneburg. In der Viertelfinal-Serie im Modus Best-of-three muss das Team nun am 2. April in Bestensee das zweite Spiel gewinnen, um eine entscheidende dritte Partie zu erzwingen.

Die Netzhoppers KW-Bestensee bleiben auch nach der Niederlage zum Playoff-Auftakt kämpferisch. "Ich will die Saison nicht am Sonntag beenden. Ich will weiterspielen. Ich bin hungrig auf mehr Volleyball", sagte Trainer Tomasz Wasilkowski am Sonntag einen Tag nach dem 1:3 (14:25, 14:25, 25:21, 22:25) bei der SVG Lüneburg. In der Viertelfinal-Serie im Modus Best-of-three muss das Team nun am 2. April in Bestensee das zweite Spiel gewinnen, um eine entscheidende dritte Partie zu erzwingen.

"Ich will gewinnen. Ich will nach Lüneburg fahren und da gewinnen. Ich will ins Halbfinale, wenn es möglich ist", sagte der Pole. "Natürlich wird das extrem schwierig, weil uns der Rhythmus fehlt. Aber wir haben gut trainiert in den letzten Wochen." An der Qualität der Lüneburger ließ Wasilkowski keinen Zweifel. "Ihr individuelles Potenzial ist höher als unseres", sagte er. "Es war ein hartes Spiel für uns, besonders die ersten beiden Sätze. Lüneburg hat so gut gespielt und wir konnten nichts machen. Sie sind einfach sehr stark."

Mut machte dem 39-Jährigen allerdings die Reaktion auf die ersten beiden Durchgänge und wie seine Umstellungen fruchteten. Max Schulz und Dirk Westphal belebten das Spiel der Netzhoppers. "Ich habe dann drei Außenangreifer auf dem Feld gehabt und den Mittelblock verändert. Das hat Lüneburg etwas gestört und unseren Rhythmus verändert. Das hat das Spiel verändert", sagte Wasilkowski. Trotzdem will er im zweiten Spiel zunächst vermutlich auf die gleiche erste Sechs setzen, sagte aber auch: "Ich bin offen. Ich habe keine Angst vor Veränderungen."

Nach einer schweren Saison mit vielen Verletzungen wollen die Brandenburger sich vor eigenem Publikum nicht einfach nur ordentlich verabschieden, sondern siegen. "Ich hoffe, dass wir zu Hause noch viel besser spielen können als gestern und dass wir damit den Druck auf sie erhöhen. Und dann werden wir sehen, was passiert. Es ist Sport, alles ist offen", sagte Wasilkowski.

Volleyball-Bundesliga, Spielplan Viertelfinale Volleyball-Bundesliga, Tabelle, Hauptrunde Volleyball-Bundesliga, Spielmodus Netzhoppers KW-Bestensee, Spielerkader