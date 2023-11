Sang- und klanglos haben sich die Netzhoppers Königs Wusterhausen gleich in der ersten Runde des deutschen Volleyball-Pokals aus dem Wettbewerb verabschiedet. Der Bundesligist aus Brandenburg verlor bei den Blue Volleys Gotha, dem Tabellenführer der 2. Liga Süd, am Sonntag im Achtelfinale deutlich mit 0:3 (15:25, 18:25, 16:25). Vor 150 Zuschauern in Gotha hielten sich die Netzhoppers, die 2021 noch im Pokalfinale gestanden hatten, lediglich im zweiten Durchgang bis zur zweiten Technischen Auszeit (15:16) die Chance auf wenigstens einen Satzgewinn offen.