Die Netzhoppers KW-Bestensee müssen weiter auf ihren ersten Saisonsieg in der Volleyball-Bundesliga warten. Am zweiten Spieltag unterlagen die Brandenburger bei den SWD powervolleys Düren am Samstagabend nach einer insgesamt enttäuschenden Vorstellung deutlich mit 0:3 (18:25, 19:25, 19:25). Ein Aufschlagfehler von Außenangreifer Dirk Westphal beim zweiten Matchball der Dürener beendete die Partie.