Im kleinen Kreis starten die Berlin Volleys am Mittwochmittag mit den Vorbereitungen auf die kommende Saison in der Volleyball-Bundesliga. In Adam Kowalski und Nehemiah Mote sowie den beiden Neuzugängen Daniel Malescha und Leon Dervisaj werden lediglich vier Spieler aus dem insgesamt 13-köpfigen Kader zum Trainingsauftakt im Horst-Korber-Zentrum in Charlottenburg erwartet.