Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben ihre Chance gewahrt, sich doch noch für das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Im zweiten Spiel des Play-off-Viertelfinales setzte sich der Supercupgewinner beim VfB Suhl mit 3:1 (25:9, 24:26, 25:22, 25:20) durch und glich damit in der Serie "Best of Three" nach der 0:3-Heimpleite in der ersten Begegnung nach Siegen zum 1:1 aus. Die Entscheidung fällt am Mittwoch in Potsdam.