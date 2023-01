Die Volleyballer der Netzhoppers KW-Bestensee haben in der Volleyball-Bundesliga ihre zwölfte Saisonniederlage kassiert. Im Heimspiel gegen die Volleys Herrsching unterlagen die Brandenburger am Samstagabend trotz guten Beginns noch mit 1:3 (25:19, 19:25, 17:25, 19:25). Vor 411 Zuschauern in der Landkost-Arena von Bestensee waren Mittelblocker Yannick Goralik und Angreifer Max Schulz die besten Spieler beim Verlierer.