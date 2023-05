Die Volleyballerinnen des SC Potsdam stehen im Play-off-Finale um die deutsche Meisterschaft mit dem Rücken zur Wand. Beim Titelverteidiger MTV Stuttgart kassierten die Brandenburgerinnen am Mittwoch nach recht einseitigem Spielverlauf eine deutliche 0:3 (18:25, 16:25, 14:25)-Niederlage. Sie liegen nun in der Finalserie Best of five mit 1:2 Siegen zurück. Schon am Samstag können sich die Stuttgarterinnen mit einem weiteren Erfolg in Potsdam zum Meister krönen.