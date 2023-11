Die Berlin Volleys haben in der Volleyball-Bundesliga gegen den VC Bitterfeld-Wolfen den erwarteten Pflichtsieg geholt. Der deutsche Meister behauptete sich gegen den Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt am Mittwoch vor 3571 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle sicher mit 3:0 (25:12, 25:22, 25:13). Dank des geringfügig besseren Satzverhältnisses zogen die Berliner an den punktgleichen SWD powervolleys Düren (je 14 Punkte) vorbei an die Tabellenspitze.