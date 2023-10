Die Berlin Volleys stehen beim Turnier der Volleyball-Bundesligisten um den Supercup im Finale. In der Vorschlussrunde setzte sich der Titelverteidiger aus der Hauptstadt gegen den Gastgeber Grizzlys Giesen am Samstag souverän mit 3:0 (25:20, 25:19, 25:22) durch. Im Endspiel ist am Sonntag (18.00 Uhr) der Sieger des zweiten Halbfinales zwischen SVG Lüneburg und VfB Friedrichshafen der Gegner.

Gegen Giesen überzeugten die Volleys vor 1800 Zuschauern in Hildesheim über weite Strecken mit einer reifen Leistung. Erfolgreichster Angreifer beim Sieger war Marek Sotola mit 18 Punkten, sein Mitspieler Timothee Carle stand ihm mit 15 Punkten kaum nach. Beide Mannschaften stehen sich am Freitag in Berlin zum Saisonauftakt in der Bundesliga erneut gegenüber.

Die Netzhoppers KW-Bestensee hingegen blieben auch am zweiten Turniertag den Beweis ihrer Bundesliga-Tauglichkeit schuldig. Sie kassierten in der Platzierungsrunde gegen die Volleys Herrsching eine überaus deutliche 0:3 (14:25, 10:25, 11:25)-Niederlage.

