Die Berlin Volleys haben zum Auftakt eines Viererturniers in Polen eine deftige Niederlage kassiert. Der deutsche Meister unterlag am Samstag bei Gastgeber Luk Lublin in nur 71 Minuten deutlich mit 0:3 (20:25, 19:25, 17:25). Der polnische Plus-Liga-Club hatte das Geschehen von Beginn an unter Kontrolle und glänzte gegen die Berliner Angreifer allein mit 14:4 Blockpunkten.