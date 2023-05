Riccardo Boieri wird neuer Chefcoach bei Volleyball-Bundesligist SC Potsdam. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Der bisherige Co-Trainer löst Guillermo Naranjo Hernández ab. "Wir freuen uns sehr darüber, dass wir Riccardo dafür begeistern konnten, den Weg weiter mit uns zu gehen", sagte SCP-Vorstandsmitglied Toni Rieger in der Vereinsmitteilung und ergänzte: "Nachdem klar war, dass uns Guillermo Naranjo Hernández verlassen wird, war Riccardo Boieri derjenige, den wir uns am besten als Nachfolger vorstellen konnten."