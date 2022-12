Die Berlin Volleys haben einen erfolgreichen Start in die Rückrunde der Volleyball-Bundesliga hingelegt. Bei den Volleys Herrsching gewann der deutsche Meister am Mittwoch im Münchner Audi Dome klar mit 3:0 (25:22, 25:19, 25:17). Die Mannschaft von Trainer Cédric Énard blieb damit auch im neunten Saisonspiel ungeschlagen und führt die Tabelle mit der maximalen Ausbeute von 27 Punkten an. Timothée Carle mit 13 und Ruben Schott mit zwölf Punkten waren die erfolgreichsten Angreifer beim Sieger.