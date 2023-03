Die Berlin Volleys ziehen als Tabellenerster der Volleyball-Bundesliga in die am 25. März beginnenden Play-offs ein. Der Titelverteidiger ist nach dem eigenen 3:1-Erfolg bei den Powervolleys Düren am Freitag und der überraschenden 1:3-Heimniederlage des bisherigen Verfolgers VfB Friedrichshafen gegen die SVG Lüneburg zwei Spieltage vor Ende der Zwischenrunde nicht mehr vom Spitzenplatz zu verdrängen.