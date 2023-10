Drei Wochen vor dem Start in die neue Saison der Volleyball-Bundesliga ist den Berlin Volleys ein Transfer-Coup geglückt. Der deutsche Nationalspieler Tobias Krick wechselt vom italienischen Erstligisten Pallavolo Modena zum 13-maligen deutschen Meister. Bei seinem neuen Verein erhält der 24 Jahre alte Mittelblocker einen Dreijahresvertrag. Das gaben die BR Volleys am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt.