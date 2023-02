Die Lage der Netzhoppers KW-Bestensee vor ihrem dritten Spiel in der Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga scheint vielversprechend. Mit einem 3:0- oder 3:1-Sieg am Mittwoch (20.00 Uhr) bei den Volleys Herrsching würden sie in der Tabelle bis auf einen Punkt an den bayrischen Rivalen heranrücken, der derzeit Rang zwei unter den fünf Mannschaften der Gruppe B belegt.