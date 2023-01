Gegen Rekordmeister und Champions-League-Teilnehmer VfB Friedrichshafen stehen die Netzhoppers KW-Bestensee am Samstag (19.00 Uhr) daheim in der Volleyball-Bundesliga vor einer äußerst schwierigen Aufgabe. Doch die Mannschaft geht diese Herausforderung mutig an. "Sicher sind wir da nicht der Favorit", sagte Netzhoppers-Libero Moritz Eckardt der Deutschen Presse Agentur, "aber wir werden auf jeden Fall alles versuchen, um Friedrichshafen ordentlich zu ärgern."