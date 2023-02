Den Supercup haben die Volleyballerinnen des SC Potsdam in dieser Saison schon geholt. Am Sonntag wollen sie nun nachlegen und sich im deutschen Pokalfinale gegen den Schweriner SC (16.45 Uhr, live bei Sport1) den zweiten Titel in ihrer Vereinsgeschichte sichern. "Es wäre ein Traum für mich, erstmals den Pokal zu gewinnen, noch dazu mit dem Verein, bei dem ich mich zu Hause fühle", sagte SCP-Mannschaftskapitänin Laura Emonts.