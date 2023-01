Auf schmerzliche Weise haben die Berlin Volleys erfahren müssen, wie schmal der Grat zwischen Freud und Leid auch im Sport mitunter sein kann. Nur 48 Stunden nach dem glanzvollen 3:0-Sieg bei Hebar Pazardzhik in der Gruppenphase der Champions League bekam der deutsche Volleyball-Meister am Samstag in der Bundesliga bei den Grizzlys Giesen eine deftige 0:3 (20:25, 16:25, 22:25)-Abreibung. "Das war bei weitem nicht die Performance, die wir zeigen wollten", sagte Außenangreifer Cody Kessel.