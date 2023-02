Die Netzhoppers KW-Bestensee haben in der Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga ihr erstes Erfolgserlebnis verbucht. Am zweiten Spieltag der Gruppe B setzten sich die Brandenburger trotz eines stark dezimierten Kaders daheim gegen den TSV Haching München mit 3:1 (25:20, 25:20, 26:28, 25:22) durch. In der Tabelle ihrer Fünfergruppe liegen die Netzhoppers mit neun Punkten weiter auf Rang drei, vergrößerten aber den Abstand zu den dahinter platzierten Hachingern von zwei auf fünf Punkte.