Potsdams Anett Nemeth (l) in Aktion gegen Stuttgarts Eline Timmermann. Foto

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben in der Bundesliga ihre Tabellenführung eingebüßt. Die Mannschaft von Trainer Guillermo Naranjo Hernandez verlor das Gipfeltreffen beim deutschen Meister und Pokalsieger MTV Stuttgart am Freitagabend mit 1:3 (25:22, 18:25, 18:25, 26:28). Nach seiner zweiten Saison-Niederlage wurde der SCP vom Kontrahenten aus Baden-Württemberg an der Tabellenspitze abgelöst.

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben in der Bundesliga ihre Tabellenführung eingebüßt. Die Mannschaft von Trainer Guillermo Naranjo Hernandez verlor das Gipfeltreffen beim deutschen Meister und Pokalsieger MTV Stuttgart am Freitagabend mit 1:3 (25:22, 18:25, 18:25, 26:28). Nach seiner zweiten Saison-Niederlage wurde der SCP vom Kontrahenten aus Baden-Württemberg an der Tabellenspitze abgelöst.

Die Potsdamerinnen erwischten den besseren Start. Mit herausragender Feldabwehr und konsequenten Abschlüssen am Netz verschaffte sich die Mannschaften im ersten Satz zwischenzeitlich einen Sieben-Punkte-Vorsprung (14:7). Als es am Ende bei 23:22 noch einmal eng wurde, zeigten sich die Gäste nervenstark und holten auch noch die zwei fehlenden Punkte zum Satzgewinn.

Fortan rissen aber die Stuttgarterinnen das Spielgeschehen an sich. Vor allem die US-Amerikanerin Krystal Rivers machte den Gästen mit vielen gelungenen Aktionen in Abwehr und Angriff schwer zu schaffen. Auch die Einwechslung von Nationalspielerin Laura Emonts auf Potsdamer Seite brachte keine nachhaltige Verschiebung der Kräfteverhältnisse. Die 31-Jährige versucht nach einer Knieverletzung erst allmählich wieder Anschluss zu finden.

Da in Anett Nemeth auch eine weitere Leistungsträgerin des SCP unter ihren Möglichkeiten blieb, überstand Stuttgart auch ein letztes Aufbäumen des Gegners in Satz vier schadlos. Da waren die Gäste bei einer 16:10-Führung dem Tiebreak schon sehr nahe gekommen und konnten am Ende auch drei Satzbälle nicht verwerten.

Volleyball-Bundesliga, Frauen, Tabelle Volleyball-Bundesliga, Frauen, Spieplan SC Potsdam, Team