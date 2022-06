Die Berlin Volleys haben sich im Mittelblock mit dem slowenischen Nationalspieler Saso Stalekar verstärkt. Der 2,14 Meter große Volleyballer spielte zuletzt beim griechischen Meister Panathinaikos Athen. Er unterzeichnete bei seinem künftigen Verein in Berlin einen Zweijahresvertrag. Das gaben die BR Volleys in einer Pressemitteilung bekannt. Die Berliner Morgenpost (Donnerstag-Ausgabe) hatte als erste über den Transfer berichtet.

Die Berlin Volleys haben sich im Mittelblock mit dem slowenischen Nationalspieler Saso Stalekar verstärkt. Der 2,14 Meter große Volleyballer spielte zuletzt beim griechischen Meister Panathinaikos Athen. Er unterzeichnete bei seinem künftigen Verein in Berlin einen Zweijahresvertrag. Das gaben die BR Volleys in einer Pressemitteilung bekannt. Die Berliner Morgenpost (Donnerstag-Ausgabe) hatte als erste über den Transfer berichtet.

Stalekar ist bereits der dritte Neuzugang der BR Volleys für die kommende Saison. Zuvor hatte der Verein Satoshi Tsuiki (United Volleys Frankfurt) als Libero und Johannes Tille (Saint-Nazaire/Frankreich) als Zuspieler verpflichtet.

«Saso Stalekar verfügt über eine beeindruckende Präsenz am Netz», sagt Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand über die hervorstechendsten Eigenschaften des Neuzugangs. Der 26-Jährige hat in der Vergangenheit auch schon Bundesligaerfahrung gesammelt. In der Saison 2019/20 stand er bei den Alpenvolleys Haching unter Vertrag.

Vom Körperwuchs her ist Stalekar der größte Spieler, den die BR Volleys jemals verpflichtet haben. Bisher fiel diese Rolle dem 2,12 Meter großen Außenangreifer Robert Kromm zu, der seine Karriere 2018 beendet hat.